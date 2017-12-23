انطلاق الدراسة لطلبة الاكاديمية البحرية توكرة

تنطلق هذا الاسبوع بالاكاديمية العسكرية بتوكرة ( شرق بنغازي ) الدراسة للطلبة المستجدين بالأكاديمية البحرية ، حيث سقوم بالتدريس هيئة تعليمية من نخبة من الضباط بالاضافة الى مدرسين مدنيين بما يعمل على تكوين جيش متطور بما يلبي طموح الشعب العربي الليبي .

وكان مقر الكلية العسكرية توكرة قد شهد الاثنين الماضي حفل تخريج الدفعة السادسة من المجندين من مختلف مراكز التدريب التابعة لإدارة التدريب في القوات المسلحة بلغ قوامها 2800 جندي قدموا عرضا عسكريا محترفا بعد فترة تدريب وحضر حفل التخريج كل من رئيس الأركان العامة للجيش الوطني ورؤساء الأركان النوعية وآمر الكلية العسكرية وآمر إدارة التدريب في القوات المسلحة.

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