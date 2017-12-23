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#ليبيا_الآن| #فيديو| سيارات في “وادي ماجر” في #زليتن، تحاول مواجهة الفياضانا…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن| #فيديو| سيارات في “وادي ماجر” في #زليتن، تحاول مواجهة الفياضانات الناجمة عن هطور الأمطار.

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قناة الان

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