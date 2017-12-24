الهيئة العامة للثقافة تشارك في «المؤتمر الدولي في إدارة المعلومات الجيومكانية» بطرابلس

عين ليبيا

شاركت الهيئة العامة للثقافة ممثلة بقسم الحاسب الآلي، ولجنة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة، في أعمال المؤتمر الدولي للتقنيات الجيومكانية ليبيا جيوتك 3، تحت شعار “التنمية المستدامة تحديات وحلول”، والذي عقد بمدينة طرابلس خلال الفترة من 19-21 ديسمبرالجاري، ونظمته الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر عدة محاور حول تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية، ونوقشت عشرات الأوراق العلمية على مدى ثلاثة أيام، استعرض خلالها آخر التطورات في مجال الجيومكانية، وتبادل الخبرات، وكيفية الاستفادة من البيانات والمعلومات الجغرافية في مختلف المجالات وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات الجيومكانية، وتحقيق التكامل بين المؤسسات بالتقنيات الجيومكانية.

وتأتى مشاركة قسم الحاسب الآلي، ولجنة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للثقافة في فعاليات المؤتمر للاطلاع أكثر على آخر التقنيات المستخدمة في هذا المجال على اعتبار أن الهيئة ماضية قدماً في التطوير التقني متمثلة في إنشاء منظومة نظم معلومات جغرافية خاصة بالهيئة، وكذلك فرصة للتواصل مع أصحاب الخبرات المحلية والدولية، والاطلاع على أخر الإنتاج العلمي في هذا المجال.

وشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والأساتذة والبحاث والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، من الهيئات والجامعات ومراكز البحوث وجمعيات ومنظمات علمية دولية، كما نظم على هامش المؤتمر معرض تضمن عرض التقنيات العلمية الحديثة والأجهزة المتطورة المرتبطة بالمجال، شاركت فيه عدد من الشركات المتخصصة بأنظمة المعلومات الجغرافية و تقنيات المعلومات الجيومكانية.

ويشار إلى أن المعلومات الجيومكانية أصبحت تسهم في تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة، وفي التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات المستقبلية، واتخاذ القرارات السليمة. فضلاً على إنها تشكل دعماً لأي حكومة إلكترونية.

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