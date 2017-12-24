البنيان المرصوص تفكك قذيفة هاوزر من الطريق الرابط بين سرت ومصراتة

فككت سرية الهندسة العسكرية التابعة لقوة تأمين سرت، اليوم السبت، قذيفة مدفعية نوع هاوزر على جانب الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة سرت.

وأوضح المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، على صفحته الرسمية فيسبوك، أن قوة تأمين سرت تلقت بلاغا من أحد سائقي الشاحنات المارين عبر بوابة الخمسين على الطريق الساحلي غرب المدينة، يفيد بوجود لغم أرضي على جانب الطريق.

وأضاف المركز الإعلامي، أن سرية الهندسة التابعة لقوة تأمين سرت تحركت على الفور إلى موقع البلاغ، ونجحت في تفكيك القذيفة، وإزالتها بنجاح.

وكانت قوات البنيان المرصوص، قد فككت في المدة القليلة الماضية، عددا من الألغام ومخلفات الحرب التى شهدتها المدينة في العام الماضي بين قوات البنيان المرصوص وتنظيم الدولة.

وسيطر تنظيم الدولة على مدينة سرت في عام 2015، بعد اشتباكه مع الكتيبة 166 مشاة التى كانت تؤمن المدينة، وانهزم في العام الماضي على يد قوات البنيان المرصوص.

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