قبطي مصري يشهر إسلامه بمدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أشهر شاب قبطي مصري إسلامه على يد الشيخ عادل فرج بشير عقب صلاة الجمعة، يوم أمس ، بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة طبرق.

وقال خطيب مسجد فاطمة الزهراء الشيخ عادل بشير في تصريح خاص لـ :إخبار ليبيا 24″إنه عقب خطبة الجمعة دخل علي شاب مصري من محافظة سوهاج ومعه مجموعة من المصريين وقال لي انا شاب قبطي من مصر وأريد أن أشهر إسلامي على يديك”.

وأضاف “رحبت به وسط حضور مئات من المصلين ونطق بالشهادتين وسط تكبير وتهليل المصلين ، وطلبت منه الحضور إلى مسجد عمر بن الخطاب في حي الأندلس وهو المسجد الذي أقوم بإمامة المصلين فيه .

وأكد الشيخ أنه سيقوم بتعليميه أصول الدين الإسلامي من فقه وعبادات وغسل والوضوء والصلاة .

وأشار خطيب مسجد فاطمة الزهراء الشيخ عادل بشير إلى أنه في السابق أعتنق على يديه الإسلام سيدة سودانية مسيحية من جنوب السودان كذلك رجل مسيحي من السنغال دخلا الإسلام بمدينة طبرق .

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