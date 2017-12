السراج: لا تهميش للجنوب.. والانقسام أثّر

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، أن الجنوب الليبي لن يكون أبداً مهمشاً وسيحظى بما يستحقه من اهتمام.

وقال السراج، خلال لقائه في طرابلس، وفدا من منطقة الجنوب الليبي يضم عمداء بلديات وناشطين وأعيان، إن حكومة الوفاق الوطني لا تفرق بين مناطق ليبيا، لكنه أشار إلى أن الانقسام السياسي أثّر سلبا على أداء مؤسسات الدولة.

وعرض الوفد مجموعة من المطالب تشتمل على إعادة فتح المطارات في الجنوب واستكمال بعض المشاريع ودعم المؤسسات الخدمية بمجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والمواصلات.

ووجه السراج للاستجابة العاجلة إلى مطالب الوفد بحسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة.

