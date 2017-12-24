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ممثلو “فزان” يعتمدون من تونس “ميثاقاً للمصالحة”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمد 55 ممثلا من جنوب ليبيا، السبت، ميثاقاً عاماً للمصالحة يتضمن مجموعة من المبادئ والآليات الرامية إلى تحقيق المصالحة المحلية والوطنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن الميثاق اعتُمد في ختام منتدى عُقد على مدار 3 أيام في تونس، شارك فيه شيوخ وحكماء من قبائل الجنوب وقيادات المجتمع المحلي، وأعضاء المجالس البلدية، والناشطون من الشباب والنساء، والوسطاء المحليون، ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت البعثة أن المشاركين شددوا على الموقف المحوري لفزان في المشهد السياسي والاجتماعي الليبي، على أمل أن تصبح فزان رمزا للمصالحة في المستقبل.

وأكد المشاركون أن منتدى المصالحة في الجنوب ساهم في إطلاق حوار شامل يفضي إلى وضع ميثاق للمصالحة بين الأطراف المعنية الرئيسية في المنطقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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