موسى فرج: المجلس الأعلى يتمسك بالاتفاق السياسي كحزمة واحدة

أكد رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، تمسك المجلس بالاتفاق السياسي كحزمة واحدة.

وأوضح فرج، أن الاتفاق جرى تضمينه في آخر جلسة للمؤتمر الوطني العام، في أبريل 2016، وأن أي تغيير لا يعتد به إلا وفق المادة 12 من الاتفاق السياسي، وفق تصريحاته التي نشرها موقع قناة ليبيا لكل الأحرار اليوم السبت.

وأشار موسى فرج، إلى تحفظ المجلس الأعلى للدولة على المادة الثانية من مقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن السلطة التنفيذية لاقتصار آلية الاختيار على مجلس النواب.

يشار إلى أن المجلس الاعلى كان قد رفض في بيان له الخميس انتخاب مجلس النواب لمحافظ لمصرف ليبيا المركزي بشكل أحادي من مجلس النواب، معتبر إياه خرقا للاتفاق السياسي، حسب وصفه.

وطالب المجلس الأعلى للدولة في مناسبات عدة، مجلس النواب بالالتزام والتقيد بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

وقد قدّم المجلس، في 12 من الشهر الجاري، مقترحا بتعديل الاتفاق السياسي الليبي تضمن 11 مادة، وذلك ردا على مقترح المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

ونص المقترح، على أن تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، ولا يحق لأي عضو من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامها إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية وبما لا يتجاوز سنتين من تاريخ أداء القسم إيهما أقرب.

وتنص المادة الثانية على تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء وتكون رئاسته بالتناوب وتبدأ بأكبرهم سنا وتتخذ جميع قراراته وتصدر جميع بياناته بالإجماع.

وتشمل المادة الثالثة، اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن طريق القوائم المغلقة، وتضم كل قائمة ثلاثة أشخاص من الأقاليم التاريخية الثلاث لليبيا، وتقدم كل قائمة مشفوعة بتوقيع عضوين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وتحمل كل قائمة تزكية غير مكررة لعدد 20 عضوا من كل من المجلسين، ويحدد النصاب القانوني لانعقاد أي من المجلسين للتصويت على اختيار المجلس الرئاسي نصف الأعضاء +1.

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