صندوق الزكاة بني وليد يطلق حملة «شتاءنا دافئ»

أطلق صندوق الزكاة بني وليد اليوم السبت حملة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود تحت شعار «شتاءنا دافئ».

وقال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة بني وليد علي التائب لـ«بوابة الوسط» السبت إن الحملة تهدف إلى رفع المعاناة التي تعيشها تلك الأسر المحتاجة وذات الظروف الصعبة من تردي الوضع الإقتصادي.

وأضاف: الحملة بدأت بتوزيع عدد «180» مدفأة كهربائية ووزعت على مستحقيها من الأسر ذات الدخل المحدود.

ودعا التائب كافة أهالي مدينة بني وليد بالمشاركة في الحملة ودعمها خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تعانيها البلاد خلال هذه الأيام.

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