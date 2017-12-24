تشكيل لجنة طوارئ مصغرة تحسباً لأي فيضانات ببلدية المرج 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام عميد بلدية المرج مقدم وهبي أنور الرخ، بتشكيل لجنة طوارئ مصغرة تضم كلاً من المجلس البلدي المرج ومركز الحرس البلدي المرج وقسم الدوريات والتمركزات الأمنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وجاء ذلك عقب ورود عدة بلاغات من المواطنين ببلدية المرج بشأن وجود فيضانات بعدة أحياء داخل المدينة، بسبب هطول الأمطار بكميات كبيرة الليلة الماضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية المرج فرج الناظوري، إن لجنة الطوارئ باشرت مهامها اليوم السبت وبدأت بتسليك هذه الفيضانات داخل حي الشركة التركية وحي الـ (47) وستستمر اللجنة بعملها داخل البلدية حتى تنجز الأعمال المكلفة بها .

وطالب مدير المكتب الإعلامي – كافة المواطنين بالتعاون مع اللجنة والتبليغ عن أي فيضان أو تجمع لمياه الأمطار داخل الأحياء السكنية.

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