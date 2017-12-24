المسماري: وزير الخارجية الفرنسي يسعى لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المساري أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أتت في إطار عمل ورغبة فرنسا بحل الأزمة الليبية والتزاما باتفاق باريس المرعي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنفيذا لمخرجاته.

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية اليوم السبت أن القيادة ترحب بالانتخابات كواحدة من هذه المخرجات المهمة على أن تكون حرة ونزيهة وآمنة وبإشراف قضائي ليبي ومراقبة من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى تركيز لقاء القائد العام المشير خليفة القاسم حفتر مع لودريان على تحقيق هذه المتطلبات.

وأكد المسماري بأن القيادة العسكرية وعلى وجه الخصوص المشير خليفة حفتر لا يبحث عن السلطة أو السيطرة من خلال المطالبة بالانتخابات بل تبحث عن قيادة مدنية ليبية منتخبة ديمقراطيا لتصل بليبيا إلى بر الأمان.

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