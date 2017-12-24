خلال الأسبوع الجاري.. تنطلق الدراسة لطلبة الأكاديمية البحرية

المتوسط:

تبدأ الدراسة هذا الأسبوع، للطلبة المستجدين بالأكاديمية البحرية بـ توكرة شرق بنغازي، إذ ستقوم هيئة تعليمية من نخبة من الضباط والمدرسين المدنيين بالتدريس، الأمر الذي يُساهم في تكوين جيش متطور يُلبي طموح الشعب العربي الليبي.

وشهد مقر الكلية العسكرية توكرة، الاثنين الماضي، حفل تخريج الدفعة السادسة من المجندين من مختلف مراكز التدريب التابعة لإدارة التدريب في القوات المسلحة بلغ قوامها 2800 جندي قدموا عرضًا عسكريًا محترفا بعد فترة تدريب، وحضر حفل التخريج كل من رئيس الأركان العامة للجيش الوطني ورؤساء الأركان النوعية وآمر الكلية العسكرية وآمر إدارة التدريب في القوات المسلحة.

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