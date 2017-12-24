"السراج" يقدم واجب العزاء لعائلة محمد اشتيوي

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بتقديم واجب العزاء في عميد بلدية مصراتة محمد إشتيوي – رحمه الله واسكنه فسيح جناته – وذلك لعائلته بمدينة مصراتة.

ورافق السراج في أداء واجب العزاء أحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي و محمد سيالة وزير الخارجية ورئيس الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع وعدد من مسؤولي الحكومة.

والقى السراج كلمة في تأبين الراحل الكبير عبر فيها عن مشاعر الحزن لفقدان شخصية وطنية كانت رمزا للتسامح والوفاء للوطن.

وقال السراج أن الراحل لم يتردد لحظة في الانضمام إلى مسار التوافق والمصالحة ولم الشمل وأشار إلى دوره الأساسي في التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة نازحي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم ومنازلهم داعياً إلى استكمالا ما بدأه وتطبيق اتفاق المصالحة وطي صفحة الماضي.



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