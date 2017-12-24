المسماري :حفتر لا يبحث عن السلطة في ليبيا

قال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي يوم السبت :”إن القيادة ترحب بخيار الانتخابات ، بشرط أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف قضائي وأن تخضع لمراقبة المجتمع الدولي.”

كما اكد المسماري على أن القيادة العسكرية الليبية وعلى وجه الخصوص المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ” الجيش الوطني الليبي، لا تبحث عن السلطة علي حد وصفه.

وأضاف المتحدث العسكري أيضا أن المشير حفتر لا يبحث عن السيطرة من خلال المطالبة بإجراء الانتخابات بل تبحث القيادة العامة عن قيادة مدنية مُنتخبة ديمقراطياً لتصل في ليبيا إلى بر الأمان كما جاء في تصريحات نشرتها صحيفة المرصد الليبية.

يُذكر أن المشير حفتر قد أعلن عدم اعترافه بأي هيئات تشريعية أو تنفيذية في البلاد بعد تاريخ 18 كانون أول/ديسمبر الجاري ، حيث وصف القائد العام للجيش أن تاريخ 17 كانون أول/ديسمبر هو تاريخ انتهاء أي اتفاق سياسي والقيادة العامة لم تعد مُلزمة به

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية