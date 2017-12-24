المشاركون في منتدى فزان للمصالحة يعتمدون ميثاقاً للتعايش السلمي

اعتمد المشاركون في منتدى فزان للمصالحة الذي عُقد في تونس، ميثاق “التعايش السلمي في فزان”، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت.

ووفّر منتدى المصالحة في الجنوب منبراً لمختلف المكونات الاجتماعية في الجنوب لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه السلام في إقليم فزان جنوب البلاد، والاتفاق على مجموعة من المبادئ والآليات الرامية إلى تحقيق المصالحة المحلية والوطنية.

وأكد ميثاق فزان للمصالحة على عدة ثوابت منها: وحدة ليبيا وسيادتها، وتحريم إراقة الدم الليبي في أي مكان، وتحقيق العدالة في جميع الجرائم المرتكبة، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض على الحرب والعنف والتمييز.

ودعا الميثاق، جميع الجماعات المسلحة إلى عدم دخول أو دعم أية جهة فاعلة قبلية أو عرقبة محلية، وأدان بشدة تحديد الموقف السياسي أو المدني على أساس الانتماءات القبلية.

واعتبر الميثاق، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات، مطالبا من أعبان وحكماء المكونات ونشطاء المجتمع المدني والمرأة والشخصيات العامة والفاعلة التدخل لحلها قبل وقوعها، مجددا تأكيده أن حماية الحدود هي مسؤولية الدولة وحدها.

وأكد ميثاق التعايش السلمي في فزان، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والمفتوحة هي المصدر الوحيد للشرعية الديمقراطية ولاختبار الممثلين، وأنه ينبني دائما احترام نتائجها، كما دعا الجميع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العودة الآمنة للنازحين والمهاجرين داخل ليبيا وخارجها.

وحمّل الميثاق عدة مسؤوليات للدولة وهي: تعديل قانون العدالة الانتقالية، وتنفيذ القانون رقم 59 بشأن الحكم المحلي ودعم البلديات بشكل أفضل، وتفعيل الصندوق الوطني للتعويضات، وتفعيل السلطات القضائية، وتفعيل المؤسسات العسكرية والأمنية.

وطالب الميثاق، سلطات الدولة بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم اتخاذ أي قررت تخص توطين المهاجرين في ليبيا، وضمان إشراك جميع المكونات القبلية والعرقية في الإدارات المحلية والتنفيذية بمنطقة فزن.

كما تضمن ميثاق فزان للتعايش السلمي آليات وتوصيات لتنفيذه، وملحق عملي شمل على عديد النقاط أبرزها تشكيل لجان مصالحة من أعضاء المنتدى رجالا ونساء للتدخل في فض النزاعات.

وشدد المشاركون في منتدى الجنوب للمصالحة على الموقف المحوري لإقليم فزان في المشهد السياسي والاجتماعي الليبي، على أمل أن تصبح فزان رمزاً للمصالحة في المستقبل، بيد أنهم سلّموا بأن المبادرات الساعية إلى إنهاء الحروب القبلية في فزان على مدى السنوات الست الماضية قد أخفقت في بناء سلام راسخ.

ولذلك ساهم منتدى المصالحة بالجنوب في إطلاق حوار شامل يفضي إلى وضع ميثاق للمصالحة بين الأطراف المعنية الرئيسية في المنطقة.

وستسعى الأطراف الموقعة على ميثاق المصالحة في الجنوب إلى بناء دعم أوسع نطاقاً لهذا الميثاق وتشجيع عدد أكبر من المناطق على الالتزام به.

يشار إلى أن منتدى فزان للمصالحة الذي أقيم تحت شعار “نحو مصالحة وطنية شاملة”، قد اختتم أمس الجمعة واستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 55 ممثلاً من جنوب ليبيا.

وكان من بين المشاركين في المنتدى شيوخ وحكماء من قبائل الجنوب وقيادات المجتمع المحلي، وأعضاء المجالس البلدية، والناشطين من الشباب والنساء، والوسطاء المحليين، ومنظمات المجتمع المدني.

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