مؤتمر برقة لتفعيل دستور الاستقلال يطالب بالأمير محمد الرضا ملكاً على البلاد

طالب مؤتمر برقة لتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكه الليبية بعودة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكاً على البلاد، وذلك خلال اجتماعهم السبت الذي عقد بمقر البرلمان الليبي خلال العهد الملكي بمدينة البيضاء.

وطالب الحاضرين الممثلين عن أغلب القبائل والمكونات الاجتماعية في إقليم برقة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي «الوريث الشرعي دستورياً ليكون ملكاً على البلاد يباشر مسئولياته ويضطلع بمهامه طبقاً لنصوص مواد الدستور».

كما دعا الحاضرون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقيام بدورها «القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الليبي لاستئناف حياته الدستورية في ظل دولته المستقلة».

كما أكد الحاضرين الممثلين عن «أغلب القبائل والمكونات الاجتماعية في إقليم برقة على دعم توصيات مؤتمر غريان» الذي عقت في مدينة غريان في شهر أكتوبر الماضي.

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