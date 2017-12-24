«الكهرباء»: مستمرون في أعمال الصيانة رُغم تراكم المياه

المتوسط:

للوقوف على سير العمل، توجه فريق دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، لمكتب مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، لمتابعة الجهود المبذولة.

واستقبل المهندس عياد القنيدي الفريق الإعلامي بمكتبه في المقر الرئيس للشركة بطريق السواني، حيث قال، إنّه في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة تتخذ الشركة العامة للكهرباء العديد من الإجراءات الاحترازية وتشكيل غرف طوارئ بالإدارات العامة وعلى مدار 24 ساعة والتنسيق التام والمستمر بين كل الإدارات الفنية والمساعدة والاتصالات وخدمات المستهلكين والاستفادة من إمكانياتهم.

وتم تخصيص أرقام هواتف لغرف الطوارئ لجميع المناطق وهي جاهزة لاستقبال البلاغات والتحرك لمكانها ومباشرة أعمال الصيانة، بالرغم من وجود العديد من العوائق جراء تراكم المياه وسقوط الأشجار وإغلاق بعض الشوارع.

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