نص بيان الحكومة المؤقتة بمناسبة «عيد الاستقلال»

المتوسط:

بمناسبة «عيد الاستقلال» في ذكراه السادسة والستين، هنّأت الحكومة الليبية المؤقتة، خلال بيان لها، الشعب الليبي بذكرى هذه المناسبة، الذي أعلن فيها لأول مرة في تاريخ وطننا أن هذا الجزء من العالم الذي يسمى ليبيا قد أصبح في مثل هذا اليوم من عام 1951 دولة مستقلة حرة ذات سيادة.

وأضاف البيان،: «لقد كان الاستقلال ثمرة نضال كبير وتضحيات جسام قدمها شعبنا على مدى أربعين عاما، فقد خلالها خيرة رجاله وشبابه ونسائه في ساحات الجهاد وفي معسكرات الاعتقال، حتى أعلن الملك الصالح محمد إدريس المهدي السنوسي استقلالنا، بعد رحلة كفاح ونضال قضاها هو ورفاقه من أجل هذا اليوم المجيد».

ودعت الحكومة، أبناء الشعب الليبي في الجنوب والشرق والغرب إلى نبذ الفرقة والتشرذم والجهوية، في الوقت الذي أكّدت فيه على ضرورة ترك الخلافات والتركيز على اللحمة الوطنية ودعم الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع والتعاون حتى ترسو سفينة الوطن في ميناء السلام والأمن والرخاء.

كما دعت كل الشعب الليبي، إلى دعم الجهود الرامية التي تُساهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية منبثقة من خيارات الشعب الليبي وبروح الديمقراطية الحقيقية دون أي ضغوط أو إملاءات من أي كان، موضحة أنّ الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تختلف كثيرًا عن الظروف التي كانت سائدة عشية الاستقلال.

وتابع البيان،: «لقد كان الليبيون يعانون الفقر والمرض قبل نيلنا استقلالنا، ورغم كل تلك الظروف الصعبة استطاع آباء الاستقلال بحكمتهم البالغة وإخلاصهم غير المحدود للوطن والشعب أن يقودوا سفينة الوطن إلى بر الأمان بين أعتى الأمواج وأن يحققوا الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن العزيز، وأن يبنوا لليبيا مجدا لم يتوفر لغيرها في زمن قياسي قصير، فأصدروا دستور الاستقلال الذي كان ولايزال نموذجيا بالنسبة للعديد من الدول العربية التي نالت استقلالها قبل وبعد بلادنا العزيزة».

وختامًا، طالبت الحكومة المؤقتة، الشعب الليبي ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة العربية الليبية حتى يتم تطهير ليبيا من الإرهاب، مؤكدة ضرورة الحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي، خاصة وأن المحنة الإنسانية التي تمر بها ليبيا كانت بسبب أطراف خارجية وذلك من خلال تدخلها السافر في الشأن الداخلي، ومحاولة فرض الوصايا على الشعب الليبي.

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