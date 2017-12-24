«الشحومي»: حكومة واحدة مخرج ليبيا من تحت سيطرة الأمم المتحدة

المتوسط:

قال محمد الشحومي المحلل السياسي الليبي، إنّ اتفاق الصخيرات لم يعكس إرادة الشعب الليبي، بسبب تواجد فئات في الشعب الليبي غير متواجدة فى اتفاق الصخيرات، مضيفًا أنّ الدبلوماسية المصرية تدخلت العام الماضي لجمع كافة الأطراف الليبية، وبثت الحياة فى اتفاق الصخيرات، وبدأ المجتمع الدولي يتحرك لمعالجة النقاط الخلافية وإيجاد حلول للقضية الليبية.

وأضاف “الشحومي” فى حواره على قناة ” أون لايف “، أن الخوف فى ليبيا يتمثل فى أن الساسة فى ليبيا يتصارعون على السلطة بما لا يحقق مصلحة الشعب الليبي، لافتا إلى أن مفهوم السياسية والسلطة هو تحقيق مصالح الشعب وليس الصراع على الوصول للسلطة.

وأوضح ” الشحومي”، أن اللجنة المصرية المكلفة بالقضية الليبية وضعت خارطة الطريق للخروج بالأزمة الليبية إلى بر الأمان، لافتا إلى أن ليبيا لن تخرج من سيطرة الأمم المتحدة إلا من خلال تواجد حكومة واحدة للدولة الليبية والاتفاق على تحقيق مصالح الشعب الليبي وعدم الصراع على السلطة في ليبيا .

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