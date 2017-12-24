انطلاق حملة «شتاؤنا دافئ» لمساعدة الأسر الفقيرة في «بني وليد»

المتوسط:

تحت شعار «شتاؤنا دافئ»، أطلق صندوق الزكاة بـ بني وليد، حملة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود.

وأفاد علي التائب مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة بني وليد، بأن الحملة تهدف إلى رفع المعاناة التي تعيشها تلك الأسر المحتاجة وذات الظروف الصعبة من تردي الوضع الاقتصادي.

وأضاف: «الحملة بدأت بتوزيع عدد «180» مدفأة كهربائية ووزعت على مستحقيها من الأسر ذات الدخل المحدود»، حيث دعا التائب كافة أهالي مدينة بني وليد، المشاركة في الحملة ودعمها خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تعانيها البلاد خلال هذه الأيام.

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