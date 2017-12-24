للدفاع عن عهد التميمي.. عاشور: نقيب فلسطين ومجلسه هيئة دفاع عن الطفلة وسنصعد الأمر للمحاكم الدولية

أدان سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، ما جري من أحداث اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي "17 عامًا"، بمعرفة سلطات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين.

وقال نقيب المحامين، إنه بصفته رئيساً لاتحاد المحامين العرب، أصدر تكليفاً لنقيب المحامين بفلسطين، وأعضاء مجلس نقابة فلسطين، بتشكيل هيئة دفاع خاصة لهذه الطفلة، باسم اتحاد المحامين العرب.

وأكد رئيس الاتحاد في تصريح له اليوم، أن المحامين العرب لن يتركوا "عهد"، وكافة الأطفال الفلسطينيين تحت الأسر، وسيتم تصعيد الأمر إلى المحاكم الدولية، لو اقتضي الأمر ذلك، واستمرت أعمال الاعتقال علي النحو الذي يجري به الآن.

وشدد رئيس الاتحاد، أنه لن يتوجه المحامون العرب أعضاء الاتحاد، للأراضي العربية المحتلة، لأن الحصول علي تأشيرة دخول من هذا الكيان الغاصب، قد يعني اعترافاً بشرعيته، وقوانينه الجائرة.

وأوضح النقيب، أن محامي الاتحاد سيسعون لفضح ممارسات هذا الكيان أمام المؤسسات الدولية، لمحاسبة المسئولين وملاحقتهم، عما اقترفوه من جرائم في حق هذا الشعب الأعزل، وأطفاله الأبرياء.

وحذر "عاشور" من أية مزايدات، بإعلان التبرع بتولي الدفاع عن هذه الطفلة، وتلك الإجراءات، والتى لن تفيد فى هذه القضية، بقدر أنها تعطى شرعية لهذا الاحتلال، وقوانينه الباطلة، فلا تسرى قوانين سلطة الاحتلال على الشعب صاحب الأرض.

وحيا النقيب موقف باسم التميمى، والد الفتاة، الذى انتبه لذلك، ولم تغالبه مصلحته الشخصية بجانب مصلحة قضية الوطن المغتصب بأسره.

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