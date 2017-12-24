مكتب الحرس الجامعي يعلن إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ببنغازي

أعلن مكتب الحرس الجامعي في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك» إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ابتداءٍ من يوم السبت 23 ديسمبر الجاري إلى حين أشعار أخر.

وذكر مكتب الحرس الجامعي في بيانه «من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومن صميم واجبنا الحفاظ على الطلاب والممتلكات في الجامعة الا إن مايتعرض له الحرس الجامعي من ممارسات عدائية من أشخاص ينتسبون للجيش ونحن نعلم علم اليقين انهم لا يمثلون الا أنفسهم».

وأوضح مكتب الحرس الجامعي أن «ما حدث اليوم من اعتداء على أعضاء الحرس الجامعي ومن ترهيب للطلبة من ميليشيا تدعي زورًا أنها تتبع الجيش وعليه فإننا كحرس جامعي نستنكر وندين هذا العمل الجبان الذي روع الطالب والحرس الجامعي وذلك بهجوم هذه الميليشيا واطلاق الرصاص في الحرم الجامعي فاننا نعلن عن إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ابتداء من هذا اليوم السبت الموافق 23/12/2017 حتى نأخذ حقوقنا المشروعة قانونا وحتى نلمس رغبة إدارة الجامعة في الوقوف معنا وحل المشاكل التي تعترض الحرس في اداء أعمالهم».

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