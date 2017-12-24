استمرار انقطاع خدمة الإنترنت منذ 3 أيام عن بني وليد

تستمر لليوم الثالث على التوالي انقطاع خدمة الإنترنت «الواي ماكس» عن عدة مناطق بمدينة بني وليد إضافة إلى تذبذب خدمة الاتصالات وانقطاعها من حين لآخر.

وذكر مسؤول مكتب الاتصالات ببني وليد الصديق الفقهي لـ«بوابة الوسط» الأحد إن سبب انقطاع خدمات الإنترنت وتذبذبها من حين إلى أخر الأجواء المناخية التي تشهدها البلاد.

وأضاف: إصيبت بعض المحطات بمناطق قصر بن غشير ببعض الأضرار بسب الأمطار والعواصف التي وقعت اليومين الماضيين.

الجدير بالذكر أن بني وليد تعاني منذ عدة أيام من إنقطاع التيار الكهربائي الذي وصل إلى 6 ساعات متواصلة أثر على كافة الخدمات وعلى رأسها الاتصالات.

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