شهود يروون لـ«بوابة الوسط» تفاصيل الأعتداء على الحرس الجامعي ببنغازي

أكد شهود عيان من جامعة العرب الطبية بنغازي، أن 4 مسلحين قاموا بالأعتداء على الحرس الجامعي وأطلقوا الرصاص وسط هلع وخوف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة أمس السبت.

وقال الشهود لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «إن الحرس الجامعي طلب من أحد الطلاب مرافقته إلى مكتب الحرس الجامعي، فقام الطالب بالإتصال ووصل أربعة مسلحون يستقلون سيارة عسكرية لا تحمل أي شعار يدل على تبعيتها يرتدون بدل عسكرية وأطلقوا أعيرة نارية بإتجاة أعضاء مكتب الحرس الجامعي قرب مبنى الإدارة بمسدس».

وأوضح الشهود، «أن المسلحون يحملون أسلحة كلاشن كوف ولكن لم يستخدموها، وجرى إخلاء جزئي للجامعة العرب الطبية فور أطلاق الرصاص قرب مبنى الإدارة بالحرم الجامعي، مؤكدين أن المسلحون غادرو جامعة العرب الطبية».

وفي السياق ذاتة قال مصدر أمني من المباحث العامة بنغازي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الجهات المختصة باشرت التحقيقات على الفور.

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