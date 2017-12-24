أتلانتا يعمق جراح الميلان في الدوري الإيطالي

تلقى نادي ميلان الإيطالي هزيمة جديدة هذا الموسم عقب سقوطه على ملعبه أمام منافسه أتلانتا بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة ببطولة الكالتشيو.

اهداف خسارة ميلان 2-0 by footbie.com

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