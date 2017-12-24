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أتلانتا يعمق جراح الميلان في الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 تلقى نادي ميلان الإيطالي هزيمة جديدة هذا الموسم عقب سقوطه على ملعبه أمام منافسه أتلانتا بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة ببطولة الكالتشيو.

اهداف خسارة ميلان 2-0 by footbie.com

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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