ليستر يخطف نُقطة من مانشستر في البريميرليج

تعادل مانشيستر يونايتد مع نظيره ليستر سيتي، بهدفين لكلًا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19، بالدوري الإنجليزي.

بادر الإنجليزي جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي بالتسجيل في مرمى الشياطين الحُمر، في الدقيقة 27، ثم عادل خوان ماتا النتيجة لليونايتد في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وعزز خوان ماتا بالهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك شمايكل حارس الثعالب في الدقيقة 60، ولكن لم يفقد أصحاب الأرض الأمل ليتعادل هاري ماجوير في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد اليونايتد لـ42 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد ليستر للنقطة 27.



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