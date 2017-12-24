رقص تامر ونانسي ومصرية تُبهر الجميع.. 10 لقطات من حلقة فويس كيدز

3 مواهب جديدة نجح الفنان تامر حسني، لضمها إليه في حلقة السبت «مرحلة الصوت وبس»، من برنامج «The Voice KIDS»، والذي يُذاع عبر شبكة «MBC»، ونفس العدد أيضًا بالنسبة للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، إلا أن العراقي كاظم الساهر، لم ينجح في ضم سوى صوتِ واحد لفريقه.

وشهدت الحلقة الرابعة أجواء رائعة بين الثلاثي المُدربين، ففي إحدى اللقطات ترقص «نانسي وتامر»، وأخرى تداعبه بعد خطفه إحدى المواهب..

وفي هذا التقرير، نرصد بعض لقطات الحلقة..

لُجي المسرحي – نانسي

لُجي المسرحي، السعودي البالغ من العمر 14 عامًا، قدّم أغنية «زمان الصمت»، لطلال مداح، والتف له اثنين من المُدربين، بينهما «نانسي» والذي اختارها.

آدم النجار – نانسي

التونسي آدم النجار، 12 سنة، أبهر الحضور بأغنية «مستنياك»، للراحلة عزيزة جلال، والتف له «كاظم ونانسي»، إلا أنه اختار الأخيرة بعدما قدّمت له «شنطة» هدية.

ليل الهاشمي – نانسي

ونجحت «نانسي» في ضم موهبة ثالثة، وهي اللبنانية ليل الهاشم، 13 سنة، بعدما قدّمت أغنية «something's gotta hold on me»، وأيضًا التف لها «كاظم»، إلا أنها اختارت مواطنتها، ولامت «نانسي» تامر، لعدم التفافه، قائلةً: «هتندم وحياة عيوني هتندم».

محمد خضر

الفلسطيني محمد خضر، لم ينجح في المرور للمرحلة التالية، حيث لم يلتفت إليه أحد بعدما قدّم أغنية «على الله تعود»، للفنان وديع الصافي، وقال الثلاثي إنه لم يكن موفقًا في اختيار الأغنية.

وشهد استبعاده هجومًا حادًا من قِبل الكثيرين من متابعي صفحة البرنامج على «فيسبوك»، وقال أحدهم: «صوته كان روعة، والله حرام ما تدخلوا الفرحة على قلوب أطفالنا في غزة، اخترتم أصوات أقل منه بكثير».

فاطيمة أحمد – تامر

المصرية فاطيمة أحمد، 10 سنوات، قدّمت أغنية «مين يشتري الورد»، للراحلة ليلى مُراد، وتنازع أعضاء اللجنة عليها بشدة، حيث غنى لها كاظم «هذه فاتنتي تلبس فستانًا من الورد»، بينما غنى لها تامر «يا نور عيني»، إلا أن الأخير تمكّن بطريقته من إقناعها.

جاد عز الدين – تامر

اللبناني جاد عز الدين، 11 سنة، قدّم أغنية «صدقت»، للفنان آدم، والتف له ثلاثي اللجنة، ومارس «تامر» ضغوطه عليه حتى أقنعه بالانضمام إلى فريقه، حيث أجلسه على مقعده وطالبه بالاختيار بينهم فاختاره.

ليليا الكوندي

قدّمت التونسية ليليا الكوندي، أغنية «Uncover»، لزارا لارسون، وهي تعزف على البيانو، إلا أنه لم يلتفت إليها أحد من أعضاء اللجنة، وبعد انتهائها أبدى الثلاثي حزنه الشديد على عدم استمرارها معهم في البرنامج، داعين إياها للمشاركة مرة أخرى، فيما حاولوا إرضائها بمطالبتها بالغناء لهم مرة أخرى، وسط صيحات الحضور الحاضر، فيما هاجم الجمهور التونسي المتابع عبر صفحات التواصل، لجنة التحكيم، متهمًا إياها بممارسة العنصرية ضد بلاده.

سيرينا مطر – فريق كاظم

اللبنانية سيرينا مطر، 10 سنوات، أدت أغنية «le temps des fleurs»، بالفرنسية، ومنها إلى أغنية «ما بعرف»، للفنانة يارا، والتف لها «كاظم» فقط، وضمها لفريقه، ولام «تامر ونانسي» على عدم الالتفات لها، قائلًا: «والله حرام عليكم».

أشرقت أحمد – فريق تامر

طفلة الإسكندرية «أشرقت»، 10 سنوات، أمتعت الجميع بـ«أما براوة»، للراحلة نجاة الصغيرة، وتلقت تحفيزًا وتصقيفًا بالغًا من الجمهور، والتف لها ثلاثي اللجنة، وعقب الانتهاء غنّت لها نانسي «يا بنات»، فيما طالب «كاظم» بالتقاط «سيلفي» معها، وداعبها مطالبًا إياها بالانضام إليه، قائلًا: «دموعي خلاص هتنزل لو مجتيش عندي»، واحتارت الطفلة ما بين الثلاثي الذي مارس عليها ضغطًا كلنا من جانبه، حتى قال لها والدها سرًا «تامر»، وشاهده كاظم، قائلًا له: «أنا شوفتك والله، بيغشّشها ويقولها تاااامر»، واختارت في النهاية «تامر» تلبيةً لنداء الوالد، وعقب «تامر»: «حولتنا لأطفال بنتحايل عليها، نشِفت ريقنا، لحد ما اختارتني الحمد لله».

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