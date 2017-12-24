تجنيد 200 شاب بالحرس البلدي في بني وليد

اتفق رئيس المجلس المحلي بني وليد، علي النقراط، مع أعضاء الحرس البلدي بمدينة بني وليد على تجنيد 200 عنصر من شباب المدينة للانضمام إلى الحرس، وذلك حسب المعايير والشروط المطلوبة.

وقال مدير المكتب الاعلامي بالمجلس زايد ابوقدندش، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن رئيس المجلس المحلي طلب من رئيس الحرس البلدي تجنيد الشباب، لقلة عدد مأموري الضبط القضائي بمكتب الحرس البلدي بني وليد

ونوه، إلى أن الاجتماع أكد ضرورة توسيع القاعدة ليشمل كافة الرقعة الجغرافية للمدينة.

كان الاجتماع بحث العراقيل وسبل تفعيل دور الحرس البلدي، في مراقبة ومتابعة التسعيرة وصلاحية المواد الغذائية ومتابعتها.

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