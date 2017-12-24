ماذا قال وزير الخارجية الإيطالي لمواطنيه العاملين في ليبيا؟

عبر وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، عن اعتزازه بالعلاقة التي تربط بلاده بليبيا، وقال إنها «صداقة عميقة واحترام، أمدنا بها التاريخ، ومتعتنا بها الجغرافيا».

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة، في طرابلس أمس السبت: «قلت لنساء ورجال الدولة الإيطالية الذين يخدمون تحت علمنا هنا في ليبيا، أن أي نجاح تحظى به ليبيا في عام 2018 هو نجاح لنا».

من جهته، قال سيالة «اتفقنا على أنه لا حل عسكري في ليبيا، وأن الحل سياسي»، موضحا أن هذا الحل «يُبنى على جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة، والتمهيد والاعداد الفني والسياسي لإجراء الانتخابات».

كان الوزير الإيطالي أجرى زيارة قصيرة إلى طرابلس أمس السبت، عقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائب رئيس المجلس احمد معيتيق، ووزير الخارجية بحكومة التوافق محمد الطاهر سيالة.

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