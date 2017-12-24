رسائل من السيسي لرؤساء الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي

شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، في قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية «الميركسور»، التي اختتمت فعالياتها أمس بالعاصمة البرازيلية برازيليا، حيث سلم 3 رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رؤساء كل من الأرجنتين وأوروجواى وباراجواي.

ووفق موقع موقع «الأهرام» المصرية، تضمنت رسالة الرئيس السيسي إلى الرئيس ماوريسيو ماكرى رئيس جمهورية الأرجنتين تأكيد العلاقات المتميزة مع الأرجنتين كأحد أهم شركاء مصر في قارة أميركا الجنوبية.

كما نقلت الرسالة إشادة الرئيس المصري بنجاح الأرجنتين في استضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية خلال ديسمبر الجاري.

وتضمنت رسالة السيسي للرئيس هوراسيو كارتيز رئيس جمهورية الباراجواي تقديره العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وتطلعه لتعزيز العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أوسع.

فى السياق نفسه، سلّم المهندس طارق قابيل رسالة إلى الرئيس تاباري فاسكيز رئيس جمهورية الأوروجواي، تضمنت إشادة الرئيس السيسي بمستوى التنسيق الراهن في إطار عضوية البلدين في مجلس الأمن والتواصل المستمر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح قابيل أن مصر لاقت ترحابًا كبيرًا من كل الدول أعضاء تجمع الميركسور، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول التجمع حيز النفاذ.

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