الناتو: الغواصات الروسية وصلت إلى أرفع مستوى لها منذ الحرب الباردة

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتينبيرج اليوم الأحد، أن روسيا وظفت الكثير من المال في تطوير غواصاتها، مشيرًا إلى أن الغواصات الروسية وصلت إلى أرفع مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وأشاد ستولتينبيرج – حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – بالنشاط غير المسبوق الذي تبديه الغواصات الروسية، وإلى ما أنفقته موسكو في الآونة الأخيرة في تطوير أسطولها من الغواصات.

وأضاف أن " الناتو قلص الكثير من قدراته البحرية بعد انتهاء الحرب الباردة، لاسيما في مكافحة الغواصات، وقللنا من تدريباتنا الأمر الذي أدى إلى فقداننا مهارة القتال البحري"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الناتو قادرًا على نقل قواته ومعداته عبر المحيط الأطلسي.

يذكر أن أميرال البحرية الأمريكي جيمس فوجو قد أشار مؤخرًا إلى أن الروس يعكفون في الوقت الراهن على تصنيع غواصات ديزل كهربائية لا تراها أجهزة الرصد البحري، ومستمرون في نشرها في محيط مسرح العمليات الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا