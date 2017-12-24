«عمل الوفاق»: تبادل خبرات التدريب المهني مع المغرب

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين أوجه التعاون مع المغرب في مجال التكوين المهني وتبادل الخبرات في مجال التدريب المهني.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربي محمد الأعرج، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمغرب.

ويجري وزير العمل والتأهيل زيارة إلى المملكة المغربية، يعقد خلالها العديد من اللقاءات والإجتماعات مع المختصين في مجال العمل.

واتفق وزير العمل المفوض مع نظيره المغربي على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً.

في هذه الأثناء، زار الأمين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، حيث كان في إستقباله مدير عام الوكالة أنس الدوكالي بمقر الوكالة بالعاصمة المغربية الرباط .

إطلّع الوزير على دور الوكالة في مواكبة العديد من الخدمات التي تقدّمها للباحثين عن العمل ، من خلال لعب دور الوسيط بين الباحث عن العمل وصاحب العمل.

وقدّم الدوكالي شرحاً وافياً عن دور الوكالة في دعم الشباب و أصحاب المشاريع الصغرى و آلية تأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.

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