بمناسبة ذكرى الاستقلال.. مجلس النواب يدعو الشعب الليبي لنبذ الفرقة

خاص/ المتوسط:

تقدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء، بالتهـانـي وأطيــــب الأمنــيات إلى الشعب الليبي بمناسبــة الذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد.

ودعا المجلس في بيان تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، جميع أبنــاء الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة والتسامح والمصالحة والترفع على كل ما من شأنه أن يُفرق أبناء الوطن للحفاظ على ما حققه الآباء والأجـداد والحفــاظ على وحدة ليـبيا، سائلا الله أن يجمـع شمل أبنــاء ليــبيا على كلمة ســواء لما فيه خيــر بلادنا وشعبنا العظيم وصــون تراب الوطــن وسيادتــه ووحدته.

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