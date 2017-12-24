ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوزير الخارجية الايطالي “آ…

#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوزير الخارجية الايطالي “آنجلينو الفانو” ، الذي ناقش ملفي المصالحة الوطنية الليبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
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