ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوزير الخارجية الايطالي “آ…

#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوزير الخارجية الايطالي “آنجلينو الفانو” ، الذي ناقش ملفي المصالحة الوطنية الليبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



