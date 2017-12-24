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#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوزير الخارجية الايطالي “آ…

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوزير الخارجية الايطالي “آنجلينو الفانو” ، الذي ناقش ملفي المصالحة الوطنية الليبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.


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