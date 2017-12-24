غرفة محاربة داعش بصبراتة تكشف عن شروط التظاهر بالمدينة  

المتوسط:

قالت غرفة محاربة تنظيم داعش بصبراتة، إن حق التظاهر السلمي هو حق مشروع لكل إنسان وكل مجموعة، ولكن بشرط اتباع الإجراءات الرسمية في طلب الإذن المسبق لإقامة هذه المظاهرة من مديرية الأمن بالمدينة، واختيار المكان والزمان المحدد لهم حتى يتم التنسيق لحماية المظاهرة.

وأوضحت الغرفة في بيان أصدرته للرد على ما تداول عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تطاول الجهات الرسمية على أحد المظاهرات في المدينة، أن الغرفة ليست ضد عودة أي شخص من أبناء المدينة مهما كان توجهه، بشرط تسليم سلاحه للجهات الرسمية بالمدينة، ومثول من هو مطلوب أمام الجهات الأمنية والقضائية، لافتة إلى أن الغرفة تعمل على ضمان المعاملة الحسنة والمحاكمة العادلة وذلك حسب التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.

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