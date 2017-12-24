بلدية بنغازي تشكل لجنة طوارئ استعداداً لمواجهة تردي أجواء الطقس

بنغازي 24 ديسمبر 2017 (وال)- أعلن مدير مكتب الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي اليوم الأحد، أن البلدية شكلت غرفة للطوارئ بتعاون مختلف الأجهزة في البلدية، لإزالة أية مختنقات قد تطرأ خلال هذه الأيام نتيجة لرداءة حالة الطقس .

وقال الكاديكي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الغرفة على أهبة الاستعداد؛ لفتح الشوارع في حال هطول الأمطار بشكل كبير، وتسببها في البرك التي تعيق الحركة المرورية .

وأكد الكاديكي أن مختلف الجهات متكاتفة رغم قلة الإمكانيات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود شركة المياه والصرف الصحي لدورها في الغرفة المتواجدة على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ .

وأوضح الكاديكي أن عميد البلدية المستشار عبد الرحمن العبار، يتابع سير عمل الغرفة بشكل مباشر ومتواصل . (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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