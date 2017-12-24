جهاز مكافحة الهجرة: المهاجرون في ليبيا يحلمون بالوصول إلى أوروبا بأي ثمن

المتوسط:

قال المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ميلاد الساعدي، إن هناك نحو 700 ألف مهاجر غير شرعي يوجدون حاليا في ليبيا، يحلمون بالوصول إلى أوروبا بأي ثمن.

وأكد الساعدي في تصريحات صحافية، أن السلطات الليبية تمكنت منذ بداية العام الجاري 2017، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من ترحيل 13 ألف أجنبي وصلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، موضحا أن الدول العربية والإفريقية في مقدمة الدول التي تتعاون مع الجهاز الليبي لمكافحة الهجرة.

كما كشف أن هناك نحو 265 مهاجرا سيتم ترحيلهم إلى المغرب مطلع الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع سلطات المملكة.

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