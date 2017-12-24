الشعب الليبي يحتفل بعيد الاستقلال السادس والستين

يحتفل الشعب الليبي اليوم الأحد بعيد الاستقلال السادس والستين الذي يوافق الرابع والعشرين من كل عام.

ففي مثل هذا اليوم من عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين، أعلن الملك إدريس السنوسي رحمه الله من شرفة قصر المنار في مدينة بنغازي، أعلن استقلال ليبيا، وأنها أصبحت دولة مستقلة حرة وذات سيادة.

ومنحت ليبيا استقلالها بموجب قرار صادر عن هيئة الأمم المتحدة بعد مداولات ومشاورات وجهود بذلها رجالات ليبيا الوطنيون في ذلك الوقت.

هذا وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن اليوم عطلة رسمية في المؤسسات والهيئات والإدارات العامة كافة، على أن يستثنى من ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة.

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