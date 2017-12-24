ليبيا_الآن| شباب من منطقة الصابري يبدؤون حلمة نظافة في عدد من أحياء المنطقة، ل…

#ليبيا_الآن| شباب من منطقة الصابري يبدؤون حلمة نظافة في عدد من أحياء المنطقة، لإزالة الركام ومخلفات الحرب وبمساعدة عناصر مركز شرطة الصابري، في تنظيم حركة السير.
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