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#ليبيا_الآن| شباب من منطقة الصابري يبدؤون حلمة نظافة في عدد من أحياء المنطقة، ل…

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| شباب من منطقة الصابري يبدؤون حلمة نظافة في عدد من أحياء المنطقة، لإزالة الركام ومخلفات الحرب وبمساعدة عناصر مركز شرطة الصابري، في تنظيم حركة السير.



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