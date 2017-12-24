في غزة.. 3 أشبال للبيع

يعرض صاحب حديقة حيوانات خاصة في رفح (جنوب قطاع غزة) للبيع ثلاثة أشبال، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعجزه عن شراء الطعام للحيوانات الأخرى فيها.

وأوضح محمد أحمد جمعة (51 عامًا) الذي يملك حديقة الحيوانات هذه منذ 23 عامًا: «بسبب الوضع الاقتصادي السيء وصعوبة الحصول على الطعام والشراب، اضطررت إلى عرض ثلاثة أشبال ولدت قبل شهر تقريبًا لكي أنفق ما أحصل عليه من مال على الحيوانات الأخرى» وهي أسدان وثلاث لبوات، وفق «فرانس برس»، الأحد.

وتبلغ الكلفة اليومية لتأمين الأكل لهذه الحيوانات حوالى 345 دولارًا، على ما يؤكد صاحب الحديقة. وسمى الأشبال الثلاثة «القدس وإردوغان (تيمنا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان) وفلسطين».

وأشار إلى أنه عرض الأشبال للبيع بسعر 3500 دينار أردني للحيوان الواحد (قرابة خمسة آلاف دولار) من خلال تمرير إعلان عبر شبكة «فيسبوك». ولفت جمعة إلى أنه تلقى اتصالات من أشخاص لكن لم يحصل تجاوب حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها الحيوانات في غزة. فالحروب المتعاقبة التي عرفها القطاع البالغ عدد سكانه مليوني نسمة والحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات أدت إلى تردي الظروف في حدائق الحيوانات. وأدى ذلك غلى نفوق الكثير منها.

وفي العام الماضي نقلت مجموعة من الحيوانات من حديقة في قطاع غزة إلى الأردن وجنوب أفريقيا.

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