المتحدة للتعاون الدولي تؤكد ضرورة توحيد المصرف المركزي في ليبيا

المتوسط:

أكدت وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، ان أولى خطوات حل الأزمة الليبية تعتمد على توحيد المصرف المركزي، حتى يعود إلى مساره الحقيقي مصرفا جامعا وموحدا لكل الليبيين.

وأعرب المكتب الإعلامي للوكالة، عن ترحيب وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي بقرار تعيين محمد الشكري رئيسا لمصرف ليبيا المركزي كخطوة نحو توحيد المؤسسة النقدية في البلاد، لافتة إلى أن إعادة هيكلة المنظومة المالية هي من أبرز تحديات المرحلة القادمة في ليبيا.

وقال المكتب، إن ليبيا لديها كفاءات كبيرة جدا قادرة على وضع سياسات تصحيحية والمزيد من الإجراءات التنفيذية المدروسة في سبيل التدرج نحو الاستقرار الاقتصادي بخطى ثابتة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يراهن على خروج ليبيا من الأزمة الحالية نحو الانفراج الاقتصادي.

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