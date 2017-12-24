رسالة ترامب للشعب الليبي بمناسبة ذكرى الاستقلال

ترجمة ورصد/ المتوسط:

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتهاني إلى ليبيا حكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا.

وشدد ترامب في رسالته التي تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منها، على وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي الأزمة الليبية، وإنشاء مؤسسات جامعة للجميع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلد، قائلا “كان التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي قبل عامين خطوة هامة نحو التغلب على الانقسامات في ليبيا وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للشعب الليبي، ولا يزال الاتفاق هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية”.

كما جدد ترامب، التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم حكومة الوفاق الوطني وجميع الليبيين الذين يسعون إلى إقامة بلد موحد عن طريق المصالحة السياسية الوطنية، للتغلب على تنظيم داعش الإرهابي، وتوفير الأمن للشعب الليبي، ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية الملحة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتعزيز مستقبل أكثر استقرارا وأمنا لجميع الليبيين.

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