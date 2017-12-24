سلامة: كلما كانت الدولة ضعيفة زادت التدخلات الخارجية

حذر المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة من خطورة الأوضاع في ليبيا وتأثيرها على السيادة الوطنية.

وبين سلامة في تصريحات تلفزيونية انه كلما كانت الدولة ضعيفة، “زادت التدخلات الخارجية”، مضيفا ان “هناك أشياء يتطلب تعديلها جيلاً وربما أكثر”، كما نبه إلى أن “عدم وجود هوية ليبية قوية، خطر على سيادة” الدولة

وأضاف سلامة: “أن تعديل الاتفاق السياسي ليس هو الهدف في خطة عمل الأمم المتحدة”، معربًا عن أمله في أن تكون ليبيا في المرحلة القريبة ضمن إطار دستوري ومؤسسات ثابتة.

وأشار الى ان البعثة تعمل على تحقيق “أهداف ثابتة هي الانتخابات، الدستور، والمصالحة الوطنية الشاملة”.

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