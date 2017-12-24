فاصوليا بالمشروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير الفاصوليا بالصلصة مع المشروم وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع “شملولة.

المكونات

2 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

كوب مشروم شرائح

حبة بصل مفروم

2 كوب عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

بهارات

زيت

طريقة التحضير

– يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن ويضاف إليه البصل، ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي.

– يضاف المشروم، ويقلب حتى يتشوح، ثم يضاف إليه عصير الطماطم، ويقلب.

– يترك على نار متوسطة حتى يتسبك ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم تضاف الفاصوليا، ويقلب جيداً.

– تترك على نارٍ هادئة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزةً للتقديم.

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