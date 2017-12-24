#الرائد
شبكة الرائد الإعلامية تهنئ الليبيين بالذكرى 66 لاستقلال #ليبيا.
كل عام وأنتم بخير.
عن مصدر الخبر
ٌقناة الرائد
قد يعجبــــك أيضـــاً
«نجدة بنغازي» تداهم مصنعًا للخمور المحلية في الفعكات ببنغازي
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مع اقتراب نهاية هذا العام، بماذا اخطأت حوله ؟ وكيف علمت بخطئك؟ وبماذا غيرك؟ شارك…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
امن البيضاء يعثر علي رضيعة مرمية بأحد شوارع المدينة
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
«بلدي بنغازي» يدعو أصحاب المخابز بعدم المتاجرة بالدقيق
تم النشر منذُ 5 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
غدًا.. «المُنظمة الليبية» تُنظم نَدوة حول التوعية بِمخاطر العنف
تم النشر منذُ 5 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
السلطات التونسية تحظر رحلات”طيران الإمارات”
تم النشر منذُ 7 ساعات
مصدر الخبر / روسيا اليوم
أضف تعليقـك