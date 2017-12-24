مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب الليبي بذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا

طبرق 24 ديسمبر 2017 (وال)- هنأ مجلـــس النــواب رئاســة وأعضـــاء اليوم الأحد، الشعــــب الليبــــــي العظـيــم بالتهـانـي وأطيــــب الأمنــيات بمناسبــة الذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا .

هذا وجاء ذلك في بيان رقم (28) لسنة 2017 ميلادية – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – ” يوم 24 من شهر ديسمبـر يوم تاريخــي خالــد في ذاكــرة الوطــن، بإعـلان اتحاد وميـلاد دولـة ليــبيا بهمـم رجال آمنــوا بحرية الوطن واستقـلاله ووحدته، فبذلوا لأجـل ذلك تضحيات عظـام، وما كان نيـل الاستقـلال إلا بنضــال وجهـاد وكفـاح الآبـاء والأجـداد ضـد الاحتـلال والاستعمـار وجلــدة أبنــاء الشعـب الليبـي العظيم كافة، على الظُلم والقهر والجُوع والفقر، إلى أن نالت ليبيا استقلالها في مثل هذا اليوم من عام 1951 ميلادية” .

وتابع البيان : “في هــذه المناسبــــة نرفـع أسمـــى آيــات التقديــر والعرفــان لأبنـاء وأحفـاد المجاهديـن الأوائــل، ومن يســيرون على طريقهم في درب الكفاح والنضال من أبناء القوات المسلحة لتحرير الوطن، وصونه ورفعته وتطهيره من الإرهاب والتطــرف” .

ودعا مجلس النواب الليبي أبنــاء الشعب الليبي في هذه المناسبـة العظيمة، إلى نبذ الفرقة والتسامح والمصالحة والترفع على كل ما يفرق للحفاظ على ما حققه الآبـاء والأجـداد، والحفــاظ على وحدة ليـبيا ، سائليــن الله أن يجمـع شمل أبنــاء ليــبيا على كلمة ســواء لما فيه خيــر للبلاد ولشعب الليبي العظيم وصــون تراب الوطــن وسيادتــه ووحدته . (وال- طبرق) ر ت

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