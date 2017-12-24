العثور على ثلاث جثث مجهولة الهوية شرقي بنغازي

عثر مواطنون، في منطقة الطلحية شرقي مدينة بنغازي، يوم أمس السبت، على ثلاث جثث مجهولة الهوية، تم نقلها إلى مركز بنغازي الطبي.

وكشف مصدر طبي، أن الجثث التي وصلت المركز، كانت مكبلة، وعليها آثار تعذيب، وإطلاق رصاص، وتمت إحالتها إلى المشرحة لاستكمال إجراءات الطب الشرعي.

وأخذت ظاهرة العثور على الجثث الملقاة في الأماكن العامة بمدينة بنغازي، وفي أطراف المدينة، في التزايد على الرغم من سيطرة القوات المسلحة على المدينة بشكل شبه كامل.

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