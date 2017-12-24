وزير العمل بالوفاق يبحث استجلاب العمالة المغربية إلى ليبيا

المتوسط:

التقى وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، والوفد المرافق له، مع وزير الشغل والإدماج المهني بالمغرب محمد يتيم، لبحث مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم استجلاب العمالة المغربية إلى ليبيا.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على التنسيق لاجتماع فني بين الإدارات المختصة من الطرفين لدراسة ومراجعة المذكرة وإعداد المسودة النهائية تمهيداً لمصادقتها واعتمادها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في مجال التدريب المهني وإمكانية التنسيق لبرامج مشتركة بين الوزارتين بما يخدم قطاع العمل في ليبيا.

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