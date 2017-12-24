«التثقيف الصحي للأطفال المصابين بالسكري».. ورشة عمل بمستشفى «الثورة» بالبيضاء

نظم مستشفى الثورة التعليمي المركزي في مدينة البيضاء، أمس السبت، ورشة عمل تحت عنوان «التثقيف الصحي للأطفال المصابين بالسكري».

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى، في تصريحات لـ «بوابة الوسط»، أن الورشة نظمت بالتعاون مع مستشفى الأطفال، ومركز بنغازي الطبي، وتستمر لمدة يومين متتالين، في قاعة فندق «مرحبا» السياحي في البيضاء.

وأضاف أن مدير المستشفى الدكتور محمد التريكي شدد، خلال كلمة ألقاها خلال الورشة، على ضرورة إقامة هذه النشاطات التوعوية بمختلف المجالات الطبية، وذلك للرفع من التوعية والمساهمة في تحسين جودة الاستجابة للعلاجات المختلفة للأمراض.

وذكر المكتب الإعلامي أن الفعاليات التي حضرها أطفال وعائلات مصابين بمرض السكري، تضمنت محاضرات توعوية ألقاها نخبة من الأطباء والأخصائيين التغذية وعدد من التمريض، إلى جانب محاضرات تطبيقية لعملية قياس مستوى السكري.

وأشار إلى أن اليوم الختامي للورشة يتضمن محاضرات توعوية لأطباء الأطفال والباطنة، وهي «تهدف إلى توعية المجتمع في كيفية التعامل مع الأطفال المصابين وتقديم المساعدة اللازمة لهم وفق أسس علمية».

جانب من ورشة العمل (الإنترنت)

جانب من ورشة العمل (الإنترنت)

جانب من ورشة العمل (الإنترنت)

جانب من ورشة العمل (الإنترنت)

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