الأرصاد: أمطار على بعض المناطق الساحلية لليبيا

المتوسط:

توقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية خاصة الساحل الممتد من سرت حتى الجبل الاخضر ومن المتوقع انقشاع السحب الممطرة تدريجيا من يوم الغد الاثنين على اغلب مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تكاثر السحب من حين الى اخر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط امطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون جيدة على سرت هدا اليوم والرياح شمالية غربية نشطة السرعة حيث تصل سرعتها الى (50)كم/ساعة على ساحل سرت ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين(13-16) درجة مئوية ولا تتجاوز (09) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من أحيانا على أغلب المناطق مع فرصة سقوط امطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي والجبل الاخضر هذا اليوم والرياح غربية نشطة السرعة على مناطق الخليج بينما تكون شمالية شرقية على بقية المناطق نشطة السرعة حيث تصل الى (50)كم/ساعة على الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية .

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على هون -وغدامس والريــــــــاح شماليــــة غربيــــة معتدلــــة السرعـــــة ودرجـــــــات الحـــــــرارة القصــــوى تتــــراوح مــــابين (8 -12) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.

الكفرة – تازربو – السرير

السمـاء قليلة السحب والريـاح جنوبية شرقية الى متغيرة الإتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تكون يوم الغد شمالية غربية على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (15-18) درجة مئوية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية